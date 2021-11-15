"Газпром" відмовився бронювати на грудень додатковий транзит газу через Україну

Російська компанія "Газпром" 13 листопада не забронювала додаткових потужностей для транзиту природного газу через Україну та Польщу. Про це 15 листопада повідомляє ТАСС із посиланням на дані платформ RBP та GSA Platform.

"Оператор ГТС України" запропонував на аукціоні транзитні потужності обсягом до 9,8 млн м на добу через газорозподільну станцію "Суджа" і до 5,2 млн м на добу через "Сохрановку". За підсумками аукціону вони залишилися незатребуваними.

Також на аукціоні було запропоновано додаткові потужності з транзиту 85,65 млн м газу на добу через Україну до Словаччини. Потрібними виявилося 19,17 млн м (як і попередніх днів).

За матеріалами "Гордон".