Газпром вперше за п'ять місяців не забронював повний обсяг транзиту українською ГТС

Російський Газпром забронював на вересень тільки 4% (0,65 млн куб.м. на добу) із запропонованих 15 млн куб.м. на добу додаткових твердих потужностей транзиту через українську газотранспортну систему. Про це пише агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на результати аукціону Regional Booking Platform.

Починаючи з квітня Газпром стабільно бронював 100% додаткових твердих потужностей транзиту через ГТС України.

Також цього періоду Газпром не брав участі в додаткових аукціонах із бронювання потужностей транзиту, які перериваються, що регулярно проводяться в кінці кожного місяця.

З початку серпня Газпром різко знизив транспортування газу через газопровід Ямал-Європа, який заброньовано у нього до кінця вересня, уточнюють в агентстві.

У Газпрому на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб.м. або 109 млн куб.м. на добу.

19 липня 2021 року Газпром забронював всі запропоновані додаткові транзитні потужності обсягом 15 млн куб.м. на добу української ГТС на серпень.

6 серпня ціна газу в Європі на біржі ICE Futures оновила рекорд, перевищивши $542 за тисячу кубометрів після пожежі на Ямальському заводі Газпрому під Новим Уренгоєм.

Обсяг засекреченого експорту російського газу в першому півріччі 2021-го зріс до $20 млрд. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.