"Газпром" заявив про повне виконання транзитного контракту з Україною

Російський "Газпром" заявив, що виконав зобов'язання щодо транзитного договору з Україною за 2021 рік. Про це пише "Интерфакс".

"Сьогодні компанія виконала зобов'язання щодо транзитного договору з Україною. З початку року через її територію протранспортовано 40 млрд кубометрів російського газу, що відповідає обсягу, передбаченому транзитним договором на весь 2021 рік", - заявили в корпорації.

До слова, наприкінці листопада Шмигаль обговорив із віцепрезидентом Єврокомісії транзит газу.

Також глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на транзит газу через Україну.

За його словами, якщо угоду не буде продовжено, використання трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що йдуть напряму до Німеччини, посилить контроль Росії над постачанням газу до Європи. Це зробить блок більш уразливим для політично мотивованих перебоїв з постачанням та стрибків цін.

Як відомо, Україна хоче продовжити контракт на транзит газу на 15 років.

Раніше у Кремлі вигадали новий пропагандистський міф, чому не можна качати газ через Україну.

У листопаді РФ відмовилася збільшити транзит газу через Україну.

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення постачання газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні. За матеріалами Главком.