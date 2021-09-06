Газпром знову не забронював додаткових транзитних потужностей - оператор ГТС

Компанія "Газпром" знову не забронювала додаткових транзитних потужностей, які пропонує Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ); це призведе до зменшення транзиту газу до Європи.

Як передає Укрінформ, про це повідомив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон у Фейсбуці.

"Попри на максимальну ціну на газ в ЄС та недостатні запаси газу у європейських ПСГ, Газпром не забронював на вересень додаткові транзитні потужності 15 млн куб. м на добу, що призведе до зменшення транзиту з 124 млн куб. м на добу до 109 млн куб. м", - написав Макогон.

Він повідомив, що ОГТСУ постійно пропонує додаткові потужності в обсязі 63,7 млн кубометрів на добу, але жодного разу Газпром не виявив зацікавленості у збільшенні постачання газу до Європейського Союзу.

"А сьогодні Газпром прозвітував про закінчення трубоукладальних робіт за проєктом "Північний поток - 2" та готовність постачати газ по ньому вже у 2021 році. Фактично, Газпром грубо натякає, що збільшення постачання до ЄС можливе тільки по "Північному потоку - 2", - зазначив керівник ОГТСУ.

На його думку, наступні місяці стануть для Європи іспитом на готовність протистояти тискові Росії та захищати принципи європейської солідарності.

Як повідомлялося, в ОГТСУ вважають, що кінцевою метою Росії є повне припинення транзиту газу через територію України, щоб посилити політичний та мілітарний тиск на державу.

У серпні, попри планову зупинку газопроводів "Ямал - Європа" та "Північний потік - 1", а також рекордне зростання цін на європейських ринках газу, Газпром не виявив зацікавленості у додаткових транзитних потужностях України та почав спустошувати свої підземні сховища газу в Європі. За матеріалами Укрінформ.