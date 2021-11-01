"Газпром" знову скоротив обсяги транзиту газу через Україну

Російська компанія "Газпром" в черговий раз скоротила обсяги транзиту газу через Україну. Добовий обсяг впав до 57 млн кубометрів газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гендиректора Оператора ГТС Сергія Макогона.

"Попри на гучні заяви обсяг транзиту з РФ в ЄС постійно зменшується... З 1 листопада транзит через Україну в черговий раз зменшився - до 57 млн кубометрів на добу", - зазначив він.

Він підкреслив, що з 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн кубометрів до того ж що "Газпром" продовжував платити за транзитну потужність 109 млн кубометрів. За його словами, навіть при жовтневих обсягах транспортування "Газпром" недопостачив до ЄС до кінця травня близько 5 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала Росії знижку на додатковий транзит газу до Європи, щоб пом'якшити наслідки енергетичної кризи.

А голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко впевнений, що якщо Росія припинить транзит газу територією України, то це несе ризики повномасштабної війни між країнами.