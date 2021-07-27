"Газпром" знову відмовився бронювати додаткову потужність для транзиту газу через Україну
Російський "Газпром" відмовився бронювати додаткову переривну потужність для транзиту газу через Україну на серпень.
Про це, посилаючись на дані системи бронювання Regional Booking Platform, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" 27 липня.
Компанія "Оператор ГТС України" виставляла на аукціон 63,7 млн м³ додаткових транзитних потужностей, вони залишилися повністю незапитаними.
"Газпром" і раніше відмовлявся бронювати додаткові потужності для транзиту газу через Україну. Так було з аукціонами в попередні три місяці. Крім того, у липні "Газпром" не став бронювати потужності через Польщу й Україну на річних аукціонах.
Це відбувається попри ремонти на головних експортних магістралях "Газпрому" - трубопроводі "Північний потік" і "Ямал - Європа", зазначає агентство. Російський монополіст компенсував випадний транзит добором газу зі сховищ у Європі, але не став бронювати додаткові потужності в України.
Глава ОГТСУ Сергій Макогон повідомляв у квітні, що "Газпром" поступово скорочує транзит газу через Україну - після запуску газопроводу "Турецький потік" транзит до Туреччини, Греції і Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи.
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30 грудня 2019 року "Нафтогаз" і "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п'ять років. Мінімально гарантоване прокачування за новим договору "качай або плати" становить 65 млрд м³ газу в перший рік і по 40 млрд м³ в наступні чотири. Український президент Володимир Зеленський зазначав, що в межах п'ятирічного контракту з транзиту газу Україна одержить понад $7 млрд.
У 2020 році через територію України в Євросоюз було транспортовано 55,8 млрд м³ російського газу - це найнижчий показник за сім років, повідомляли 2 січня 2021 року в ТОВ "Оператор ГТС України".
В інтерв'ю "Українській правді", опублікованому 1 березня, тодішній голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія готова до припинення транзиту через Україну.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна подасть позов до Стокгольмського арбітражу, якщо Росія зупинить транзит газу через українську ГТС.
За матеріалами Гордон.