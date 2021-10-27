Гендиректор "Оператора ГТС України" повідомив про втрати від газового контракту Угорщини з РФ

Унаслідок підписання газового контракту між Угорщиною та Росією Україна втратила приблизно 4,5 млрд м³ транзиту. Про це в інтерв'ю ТСН, опублікованому 26 жовтня, повідомив генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

"Ми втратили близько 4,5 млрд м³ транзиту точно, а є ризик втрати аж до 10 млрд м³ на цьому напрямку", - зазначив Макогон.

За його словами, під загрозою також є можливість імпорту газу віртуальним реверсом з Угорщини.

"Угорщина цього року була основним напрямком для імпорту - 95% обсягів газу. Однак у нас залишається можливість імпортувати газ із Польщі, Словаччини, Румунії, і ми наразі цей імпорт проводимо. Кожного дня імпортується близько 5 млн м³ газу українськими та міжнародними трейдерами", - розповів гендиректор ОГТСУ.

Макогон підкреслив, що контракт між Москвою та Будапештом став "болісним ударом" для Києва.

"Фактично він підтверджує, що всі ідеї та заяви про плани збільшувати транзит через Україну, якось зберегти транзит після 2024 року, далекі від реальності. Транзит постійно зменшується. Як тільки в "Газпрому" з'являється можливість обійти Україну, вони це роблять", - додав голова ОГТСУ.

Макогон назвав хибними аргументи РФ про безпеку та дешевизну маршрутів у обхід України. Водночас у Києві є розуміння, що угода між Угорщиною та Росією була "політичною".

"І, мабуть, пропозиція "Газпрому" була такою: або ви погоджуєтесь на постачання газу із Сербії, або газ ви не отримуєте", - резюмував гендиректор ОГТСУ. За матеріалами Гордон.