Герхард Бьош очолив ПриватБанк

Наглядова рада ПриватБанку 27 травня призначила Герхарда Бьоша новим головою правління ПриватБанку.

Про це повідомили у банку.

"Пан Бьош є досвідченим банкіром із 35 річним досвідом роботи, який протягом 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем. Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації", - зазначили в пресслужбі ПриватБанку.

Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України.

Зараз він працює першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль.

Конкурс на посаду голови правління ПриватБанку був заблокований в суді профспілкою банку.

За інформацією співбесідника FinClub в ПриватБанку, сьогоднішнє призначення стало можливим після розблокування в суді завершення конкурсу на нового голову банку.

23 січня 2021 року завершився трирічний контракт з ексголовою ПриватБанку Петром Крумханзлом і наглядова рада почала шукати нового голову. Вже 24 лютого Госпсуд Києва заборонив ПриватБанку та уряду вчиняти будь-які дії з обрання та призначення голови правління банку. За матеріалами finclub.net