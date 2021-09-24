Глави Мінфіну України та місії МВФ обговорили "маяки" програми співпраці

Міністр фінансів України Сергій Марченко 22 вересня обговорив із главою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Владковою-Голлар виконання структурних "маяків" у межах програми співпраці, а також питання забезпечення незалежності НБУ та антикорупційних органів. Про це поінформував пресцентр Мінфіну.

21 вересня місія МВФ розпочала роботу в Україні. Офіційний представник Фонду Джеррі Райс повідомляв, що представники МВФ мають намір працювати з Україною щодо питань, які стосуються виконання домовленостей, передбачених програмою stand-by, для огляду і виділення наступного траншу.

"Вітаю з початком роботи місії МВФ для продовження нашої дискусії з метою здійснення першого перегляду програми... Протягом року ми багато співпрацювали для досягнення позитивного результату. Сподіваюся, що під час цієї місії ми зможемо якнайшвидше вирішити питання, які ще залишилися на порядку денному", - сказав Марченко на зустрічі з Голлар.

У повідомленні вказано, що сторони також обговорили важливість ухвалення Верховною Радою законопроєкту No5600, який створює додатковий ресурс для держбюджету-2022.

Як підкреслили в Мінфіні, за результатами роботи місії Фонду очікують на підготовку необхідних документів для першого перегляду спільної програми stand-by і розгляду її радою директорів МВФ.

Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова писала у Facebook, що продовження співпраці з МВФ "є наразі одним із першочергових завдань української влади".

За матеріалами Гордон.