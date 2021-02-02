Гончаренко запропонував ввести санкції за імпорт електроенергії з Білорусі та Росії

Депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко вважає подвійними стандартами введення санкцій проти Нікарагуа через відкриття консульства на території окупованого Криму в той час, коли Україна паралельно купує російську електроенергію.

"Звичайно, ми маємо підтримати санкції проти Нікарагуа, будь-якої іншої країни, яка йде в руслі російської політики, російських наративів. Ми маємо боротися і всьому світу демонструвати, що Крим - це Україна", - наголосив Гончаренко.

"Але мене дивує, що президент Зеленський готовий боротися з Нікарагуа, але чомусь не готовий боротися з Росією. В той час, коли ми ухвалюємо рішення по санкціях проти Нікарагуа, Україна купляє російську електроенергію. З 1 лютого ми відновили імпорт російської електроенергії. Що це?", - зауважив депутат.

Він нагадав, що Європа відмовилася від електроенергії з Білоруської АЕС через постать Олександра Лукашенка. Але Україна відновила ее імпорт.

"Чому ми робимо жебраками українського шахтаря, українського енергетика, українську промисловість для того, щоб платити гроші російському шахтарю, російському енергетику?" - обурився Гончаренко.

Він звернувся до секретаря РНБО з вимогою припиніти імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

"Негайно введіть санкції щодо цього. Законопроєкт у Верховній Раді. Чому він не розглядається? Чому поруч з санкціями по Нікарагуа немає іншого закону, щоб зупинити вбивство власної енергетики і працю на країну-агресора і узурпатора Лукашенка? Оце зрозуміти не можна", - резюмував Олексій Гончаренко. За матеріалами LB.ua