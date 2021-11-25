Є ризик, що у Бюро економічної безпеки працюватимуть старі кадри ДФС - експерт

Сьогодні, 25 листопада, розпочинає роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Новостворений орган де-юре отримав монополію на розслідування фінансових злочинів в Україні. Його керівник Вадим Мельник запевняв громадськість, що жоден із колишніх фіскалів не потрапить до БЕБ "автоматом", оскільки всі претенденти проходитимуть конкурсний відбір на рівних умовах. Однак, щодо цього є значні сумніви. Про це у своєму тексті для ZN.UA пише Максим Шевердін, партнер, керівник кримінальної практики Юридичної групи LCF -«Бюро економічної безпеки стартує. Чого чекати?».

Механізм конкурсного відбору спеціалістів на державні посади в Україні дискредитував себе. Занадто часто такі конкурси імітують чесний відбір найсильніших спеціалістів, а не забезпечують його на практиці, як того вимагає закон. Як наслідок, до новостворених органів без проблем потрапляють "перевірені" кадри, які приносять із собою старі схеми.

За тиждень до запуску завершився один із конкурсів на посади штатних працівників БЕБ, найкращих із кращих обрали, решті ж адресували таке послання: "Усі кандидати, кому з різних причин було відмовлено у відборі, врахувавши допущені помилки, зможуть спробувати свої сили в наступних конкурсах до територіальних управлінь або ж до центрального апарату".

Тож цілком ймовірно, що у новоствореному БЕБ працюватимуть переважно колишні співробітники ДФС, надто гарно обізнані з традиційними силовими методами тиску на бізнес. Нині вони масово кинулися подавати документи на зайняття вакансій у новоствореному органі. Безперечно, серед службовців Державної фіскальної служби є гідні професіонали, але так само факт, що серед них без проблем можна відшукати відповідальних за "кошмарення" бізнесу.

Раніше виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко заявила, що верхівка Державної фіскальної служби не повинна перейти на роботу до Бюро економічної безпеки