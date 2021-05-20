ЄС може виділити Україні другий транш на EUR600 мільйонів у вересні - Стефанішина

Європейський Союз може ухвалити рішення щодо виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро у вересні за умови виконання країною "домашнього завдання".

Про це у четвер в Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками триденного робочого візиту до ЄС і до НАТО заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Під час зустрічі ... ми так само проговорювали питання щодо отримання другого траншу макрофінансової допомоги. Очікується, що таке рішення буде прийнято не пізніше вересня цього року. І ми зі свого боку також виконуємо свою домашню роботу", - сказала Стефанішина.

Як повідомлялося, у квітні минулого року Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для зниження навантаження на бюджет у зв'язку із кризою, що була спричинена пандемією COVID-19.

У грудні 2020 року Україна отримала перший транш такої допомоги в обсязі 600 мільйонів євро, що було оцінено урядом України як важливий сигнал на підтримку її євроінтеграційного курсу.

Отримання Україною другого траншу цієї макрофінансової допомоги обумовлено, зокрема, успішним співробітництвом між Україною і МВФ, а також проведенням ключових реформ у верховенстві права та боротьбі з корупцією, в адміністративному управлінні та в управлінні державними фінансами, у покращенні бізнес-клімату та у секторальних реформах.

За матеріалами Укрінформ.