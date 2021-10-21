ЄС радить Україні деолігархізувати ринок електроенергії

Український ринок електроенергії поки залишається далеким від імплементації стандартів Європейського Союзу, незважаючи на наявні технічні можливості процесу. Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Європейська правда.

"У сфері енергетики, що стосується газу, Україна широко імплементувала вимоги ЄС і переваги цього очевидні. Щодо ринку електроенергії, Україна ще далека від норм ЄС і це також означає, що синхронізація українських електромереж із європейськими поки знаходиться на певній відстані, хоча технічно це можливо. Потрібен ринок електроенергії, який буде функціонувати, справжній діючий регулятор, вам необхідно деолігархізувати ринок", - резюмував Маасікас на IV Форумі асоціацій у Києві.

2 липня 2021 року НКРЕКП звинуватила компанію Д.Трейдінг (група ДТЕК Ріната Ахметова) в різкому обвалі ціни на електроенергію на "ринку на добу вперед". За версією регулятора, компанія нібито тисне на органи влади. У зв'язку з цим члени НКРЕКП пообіцяли поскаржитися на трейдера холдингу ДТЕК в АМКУ. У відповідь Д.Трейдінг звинуватила склад Нацкомісії у створенні умов для маніпуляцій для "трейдерів-спекулянтів", які нібито й обвалили ціни на "ринку на добу вперед".

6 липня АМКУ почав дослідження про наявність змови на "ринку на добу вперед".

Після антикризових рішень НКРЕКП ціни на РДВ виросли. Хто виграв від обвалу ціни на електроенергію, читайте тут. 8 липня Міненерго ініціювало створення "чорного списку" несумлінних покупців електроенергії. За матеріалами LIGA.Бізнес