Євросоюз може обмежити роботу "Північного потоку-2", - Шмигаль

В разі завершення будівництва "Північного потоку-2" компетентні органи Євросоюзу мають можливість обмежити потужності газопроводу.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю виданню LRT (Литва).

За словами Шмигаля, йдеться про те, що ЄС може обмежити використання компанією "Газпром" трубопроводів "Опал" і "Евгал", які є наземними продовженнями "Північного потоку" і "Північного потоку-2".

"Те, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" перебуває на завершальному етапі, це ще не означає, що ми повинні припинити вживати заходів проти його введення в експлуатацію", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що проєкт є деструктивним і містить низку загроз, і насамперед - безпеки.

"Північний потік-2" - це енергетична зброя Кремля, яка спрямована не тільки проти України, а й проти Європи і США", - зазначив Шмигаль. За матеріалами Цензор.НЕТ.