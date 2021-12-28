Євросоюз надасть Україні EUR5 мільйонів на програму з ядерної безпеки
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підписала Угоду про фінансування Річної програми дій 2020 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між урядом України та Європейською комісією.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.
"Загальна вартість програми складає 6,5 млн євро, з яких ЄС надасть 5 млн євро, а внесок України - 1,5 млн євро. Фінансування буде спрямовано на розробку рекомендацій щодо можливих варіантів і технологічних рішень для майбутнього управління пунктом заховання радіоактивних відходів "Підлісний", а також поводження з відходами, які там містяться.
Фінансування також сприятиме удосконаленню системи радіаційного моніторингу водних ресурсів у зоні відчуження", - йдеться у повідомленні.
Стефанішина також підписала Додаткову угоду No1 між урядом України та Європейською комісією про внесення змін до Угоди про фінансування заходу "Програма технічного співробітництва 2019".
Додатковою угодою передбачається переспрямування коштів на підтримку розвитку спроможностей органів державної влади щодо імплементації Угоди про асоціацію у сфері транспорту. Зокрема, допомога дозволить покращити зв'язок та сумісність різних видів транспорту, ефективність використання наявних потужностей, знизити вартість транспортних послуг задля активізації торгівлі.