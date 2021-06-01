Євросоюз не підтримує реалізацію проєкту "Північний потік-2", - єврокомісар Сімсон

Позиція європейської сторони незмінна: "Північний потік-2" не виконує функцію диверсифікації постачання газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту.

Про це під час зустрічі з керівником Міненерго Германом Галущенком заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє пресслужба Міненерго.

Вони підтвердили стратегічне енергетичне партнерство України і ЄС, а також обговорили виконання Плану реалізації Меморандуму про взаєморозуміння зі стратегічного енергетичного партнерства між Україною і ЄС та Програми XXVII до Угоди про асоціацію.

Сторони приділили увагу питанню газопроводу "Північний потік-2". Сімсон підтвердила, що позиція європейської сторони в цьому питанні незмінна: "Північний потік-2" не виконує функцію диверсифікації постачання газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту".

Галущенко запевнив, що Україна готова виконувати завдання, визначені річним планом роботи на 2021 рік.

Єврокомісар також зазначила, що ЄС чекає від України впровадження запланованих реформ у галузі енергетики відповідно до міжнародних зобов'язань.

З української сторони у зустрічі також взяли участь заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, радник міністра Олена Зеркаль.

За матеріалами Цензор.Нет