Ігорю Гладковському вручили в САП обвинувальний акт для передачі справи до суду

Ігор Гладковський прибув у понеділок до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Ігор Гладковський прийшов у САП", - сказав співрозмовник агентства.

Пізніше джерело додало, що Гладковському вручено обвинувальний акт для подальшого розгляду справи в суді.

Ігор Гладковський - син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, один із підозрюваних у справі "Оптимумспецдеталь".

21 квітня 2021 року НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського у справі про "схеми" в "Укроборонпромі", рішення прийняв детектив бюро у зв'язку з нез'явленням підозрюваного для вручення копії обвинувального акта для передачі справи до суду.

"Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого в корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності", - повідомила прес-служба НАБУ в Telegram-каналі.

У бюро нагадали, що в грудні 2020 року підозрюваному відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня 2021 року.

За даними слідства, зусиллями підозрюваного в 2015-2017 рр. ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами держконцерну "Укроборонпром". За це обвинувачений отримував вигоду, яка, за домовленостями, мала становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором він отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.

Ігорю Гладковському 21 грудня 2020 року було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України.

Як повідомлялося, команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила 25 лютого 2019 року фільм, у якому стверджується, що Ігор Гладковський, син екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (раніше мали прізвище Свинарчук), спільно з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними вдвічі-вчетверо цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань сягає щонайменше 250 млн грн.

Автори розслідування стверджують: до корупційних операцій причетні екс- перший заступник секретаря РНБО України Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером на той час президента країни Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекпорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. У матеріалі також зазначено, що операції організовували через три основні фірми- прокладки, однією яких нібито був завод "Кузня на Рибальському", що належав на той момент Порошенку. За матеріалами Інтерфакс-Україна.