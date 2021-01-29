IKEA відкриє свій перший магазин в Україні 1 лютого

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, офіційно оголосила про відкриття магазину в київському ТРЦ Blockbuster Mall 1 лютого.

Про це йдеться у пресрелізі, який є в розпорядженні Укрінформу.

"IKEA рада повідомити про дату відкриття першого фізичного магазину в Україні. 1 лютого компанія зустріне своїх перших українських покупців у магазині міського формату у Києві, що знаходиться у Blockbuster Mall. Ця подія є ще одним кроком до розширення діяльності ІКЕА на українському ринку після запуску інтернет-магазину у травні минулого року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в магазині діятимуть суворі заходи безпеки, включно із соціальним дистанціюванням, обов'язковим носінням маски та перевіркою температури, а також регулярною дезінфекцією приміщень. "Відповідно до чинних обмежень, магазин зможе одночасно вмістити не більше 500 людей, тому заздалегідь дякуємо нашим майбутнім відвідувачам за розуміння", - додали у компанії.

Там також зауважили, що магазин міського формату в Києві стане першим магазином ІКЕА у міському форматі в регіоні Південно-Східної Європи (Україна, Румунія, Хорватія, Сербія і Словенія). "Такий формат є частиною нової стратегії компанії, мета якої - стати ближчою до людей у центрі міст та зробити свої рішення та послуги для дому ще доступнішими", - йдеться у пресрелізі.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2020 року компанія ІКЕА запустила онлайн- магазин в Україні.

Рішення про вихід на український ринок IKEA ухвалила у вересні 2017 року. Згідно з планами корпорації, в Києві повинен був з'явитися магазин міського формату (city store). Спочатку в IKEA повідомляли, що його відкриють влітку 2019 року в ТРЦ Ocean Mall в Києві.

Пізніше в корпорації поінформували, що магазин відкриють до кінця 2019 року. У липні того ж року IKEA запустила сайт для українських споживачів і почала підбір персоналу для магазину в Києві. Згодом, за даними ЗМІ, IKEA підписала договір про відкриття магазину площею близько 6 тис. кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall.

Розвитком мережі в Україні займається "IKEA Південно-Східна Європа", яка є частиною IKEA Group (Ingka Holding BV). Компанія займається роздрібним бізнесом IKEA в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії. За матеріалами Укрінформ.