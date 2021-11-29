Імпорт легкових авто в Україну цьогоріч зріс на 40%

В Україну в режимі імпорту за січень-вересень 2021 року було ввезено 471,6 тис легкових автомобілів, що на 40% більше ніж за аналогічний період минулого року і є рекордним показником для такого періоду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що вартість легкових авто ввезених в Україну за три квартали цього року становить $3,3 млрд грн. Понад 82% у загальному обсязі імпорту легкових авто становлять вживані машини. За 9 місяців обсяг імпорту вживаних легкових авто зріс на 38% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Водночас на 49% зріс імпорт нових автомобілів. За січень-вересень в Україну було завезено 82 тис. нових легкових іномарок на суму $1,6 млрд.

Впродовж трьох кварталів 2021 року з КНР в Україну завезли 18144 авто, з Японії та Румунії - 17338 і 8371 відповідно. Найбільша кількість автомобілів з пробігом, розмитнених з січня по вересень, прибули в Україну з Німеччини - 98442 шт. На другому місці США, звідки імпортували 59062 вживаних авто. На третьому місці Польща - 38061 машина.

Як повідомляв Укрінформ, за 2020 рік в Україну було імпортовано 531,4 тис. одиниць автотранспортної техніки на $4,2 млрд.