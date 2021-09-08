Інтернет-торгівлю хочуть взяти під контроль - пропонують ідентифікувати продавців і магазини

Міністерство економіки розробило нову редакцію законопроєкту «Про захист прав споживачів», який покликаний запровадити дієві механізми з регулювання сфери інтернет-комерції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Регулювання інтернет-комерції – вимоги сьогодення. Адже неможливість ідентифікувати онлайн-продавця спричиняє незахищеність прав споживача та бюджетні втрати через нереєстрацію продавців як підприємців. Отже, щоб вирішити ці проблеми ініціюємо механізм добровільної ідентифікації в реєстрі інтернет-магазинів продавцями товарів в електронній комерції», - зазначила заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

Норми законопроєкту «Про захист прав споживачів», зокрема передбачають, що підприємці, які здійснюють електронні продажі, обов’язково повинні будуть розміщувати інформацію про себе, як суб’єкта господарювання та перелік інформації про продукцію. У документі надається визначення «електронний торговельний майданчик (маркетплейс)» та «електронний сервіс порівняння продукції (прайс-агрегатор)», встановлюється відповідальність за ненадання повної інформації суб’єктом господарювання щодо його ідентифікації.

Згідно із законопроєктом, Держпродспоживслужба отримає право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайту суб’єктів господарювання, які використовують нечесну підприємницьку практику, порушують законодавство про захист прав споживачів та яких неможливо ідентифікувати. Паралельно з цим Мінекономіки спільно з Мінцифри працюють над створенням платформи «Е-споживач» для продавців, які здійснюють господарську діяльність в інтернет-магазинах. Цей електронний сервіс дозволить ідентифікувати продавця шляхом надання йому статусу Держпродспоживслужбою «Перевірений продавець». Наразі законопроєкт перебуває на розгляді Кабміну.