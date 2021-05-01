Італія збирається купити в України додаткові двигуни для ракети Vega

Італійська компанія AVIO SpA розповіла про додаткову закупівлю 10 двигунів українського виробництва для ракети-носія Vega на суму майже €6 млн. Про операцію повідомило Міністерство закордонних справ України 30 квітня.

Домовленостей про постачання досягли "Конструкторське бюро "Південне", ВО "Південний машинобудівний завод імені Олександра Макарова" та італійська компанія AVIO SpA, зазначили у МЗС.

Італійська сторона підтвердила готовність до розширення співпраці 28 квітня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав домовленість, досягнуту спільними зусиллями представників української ракетно-космічної галузі та МЗС України.

Головний економіст "Південмашу" Дмитро Нікон уточнив, що за контрактом передбачено виготовлення додаткових 10 установок.

За словами головного конструктора рідинних ракетних двигунів конструкторського бюро (КБ) "Південне" Олександра Прокопчука, співпраця з AVIO SpA - це "наглядний приклад інтеграції української ракетно-космічної промисловості у європейські космічні програми".

У МЗС України зазначили, що чинний контракт на постачання 11 блоків маршового двигуна (БМД) розрахований до 2023 року. Сім блоків уже передали, один відвантажать замовнику найближчим часом і ще три зараз виготовляють, повідомило відомство.

Ракета-носій легкого класу Vega - це спільний проєкт Європейського космічного агентства й Італійського космічного агентства. КБ "Південне" і "Південний машинобудівний завод" співпрацюють з італійською компанією AVIO SpA за програмою Vega із 2004 року.

Усього за роки співпраці Україна передала AVIO SpA понад 20 БМД, останні з яких - на початку 2021 року, навели статистику у МЗС.

БМД РД-843, який використовують у складі рідинної рухової установки четвертого ступеня ракети Vega, розробило українське держпідприємство "Південне" і серійно виготовляє "Південний машинобудівний завод".

Особливістю БМД є можливість багаторазового запуску під час польоту (до п'яти включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. Перший політ ракети-носія Vega відбувся 2012 року, місія VV17 була 17-ою. На орбіту планували вивести іспанський супутник SEOSat-Ingenio для фотозйомки земної поверхні і французький TARANIS, призначений для наукових досліджень.

За матеріалами Гордон.