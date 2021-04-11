Кабмін оприлюднив види діяльності, які потрапляють під виплату 8 тис. грн компенсації

Кабінет Міністрів затвердив перелік видів економічної діяльності, за яку підприємці та наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть одержати виплату в розмірі 8 тис. грн.

Перелік опубліковано на сайті уряду.

Зокрема, до списку увійшли:

роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів;

інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку і зображення;

роздрібна торгівля текстильними товарами у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля побутовими електротоварами у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям і товарами для дому у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля книгами у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля іграми та іграшками у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля іншими невикористовуваними товарами у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;

роздрібна торгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;

роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами;

інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

постачання готових страв для подій;

обслуговування напоями;

демонстрація кінофільмів;

організація конгресів і торговельних виставок;

театральна та концертна діяльність;

діяльність із підтримки театральних і концертних заходів;

функціонування театральних і концертних залів;

функціонування бібліотек і архівів;

функціонування музеїв;

функціонування спортивних споруд;

діяльність спортивних клубів;

діяльність фітнес-центрів;

функціонування атракціонів і тематичних парків;

організація інших видів відпочинку та розваг;

прання і хімічне очищення текстильних і хутряних виробів;

діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

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Верховна Рада України на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила законопроєкт №5300 про надання допомоги застрахованим особам на період жорстких карантинних обмежень. Цей документ президент України Володимир Зеленський подав 24 березня як невідкладний. Він передбачає виплати допомоги в розмірі 8 тис. грн підприємцям і найманим працівникам, зареєстрованим у "червоних" карантинних зонах.

Наприкінці березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що виплати мають почати вже у квітні.

Станом на 11 квітня до "червоної" зони потрапляють Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області.

За матеріалами Гордон.