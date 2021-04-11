Кабмін оприлюднив види діяльності, які потрапляють під виплату 8 тис. грн компенсації

2021-04-11 20:39

Кабінет Міністрів затвердив перелік видів економічної діяльності, за яку підприємці та наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть одержати виплату в розмірі 8 тис. грн.

Перелік опубліковано на сайті уряду.

Зокрема, до списку увійшли:

  • роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів;
  • інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку і зображення;
  • роздрібна торгівля текстильними товарами у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля побутовими електротоварами у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям і товарами для дому у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля книгами у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля іграми та іграшками у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля іншими невикористовуваними товарами у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
  • роздрібна торгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
  • роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами;
  • інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
  • діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
  • постачання готових страв для подій;
  • обслуговування напоями;
  • демонстрація кінофільмів;
  • організація конгресів і торговельних виставок;
  • театральна та концертна діяльність;
  • діяльність із підтримки театральних і концертних заходів;
  • функціонування театральних і концертних залів;
  • функціонування бібліотек і архівів;
  • функціонування музеїв;
  • функціонування спортивних споруд;
  • діяльність спортивних клубів;
  • діяльність фітнес-центрів;
  • функціонування атракціонів і тематичних парків;
  • організація інших видів відпочинку та розваг;
  • прання і хімічне очищення текстильних і хутряних виробів;
  • діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

****

  • Верховна Рада України на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила законопроєкт №5300 про надання допомоги застрахованим особам на період жорстких карантинних обмежень. Цей документ президент України Володимир Зеленський подав 24 березня як невідкладний. Він передбачає виплати допомоги в розмірі 8 тис. грн підприємцям і найманим працівникам, зареєстрованим у "червоних" карантинних зонах.
  • Наприкінці березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що виплати мають почати вже у квітні.
  • Станом на 11 квітня до "червоної" зони потрапляють Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області.

За матеріалами  Гордон.

Также в рубрике