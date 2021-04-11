Кабмін оприлюднив види діяльності, які потрапляють під виплату 8 тис. грн компенсації
2021-04-11 20:39
Кабінет Міністрів затвердив перелік видів економічної діяльності, за яку підприємці та наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть одержати виплату в розмірі 8 тис. грн.
Перелік опубліковано на сайті уряду.
Зокрема, до списку увійшли:
- роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів;
- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку і зображення;
- роздрібна торгівля текстильними товарами у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля побутовими електротоварами у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям і товарами для дому у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля книгами у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іграми та іграшками у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іншими невикористовуваними товарами у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
- роздрібна торгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
- роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами;
- інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- постачання готових страв для подій;
- обслуговування напоями;
- демонстрація кінофільмів;
- організація конгресів і торговельних виставок;
- театральна та концертна діяльність;
- діяльність із підтримки театральних і концертних заходів;
- функціонування театральних і концертних залів;
- функціонування бібліотек і архівів;
- функціонування музеїв;
- функціонування спортивних споруд;
- діяльність спортивних клубів;
- діяльність фітнес-центрів;
- функціонування атракціонів і тематичних парків;
- організація інших видів відпочинку та розваг;
- прання і хімічне очищення текстильних і хутряних виробів;
- діяльність із забезпечення фізичного комфорту.
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- Верховна Рада України на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила законопроєкт №5300 про надання допомоги застрахованим особам на період жорстких карантинних обмежень. Цей документ президент України Володимир Зеленський подав 24 березня як невідкладний. Він передбачає виплати допомоги в розмірі 8 тис. грн підприємцям і найманим працівникам, зареєстрованим у "червоних" карантинних зонах.
- Наприкінці березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що виплати мають почати вже у квітні.
- Станом на 11 квітня до "червоної" зони потрапляють Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області.
За матеріалами Гордон.