Кабмін подасть у Раду оновлену програму діяльності - Шмигаль

Кабінет Міністрів восени планує представити на розгляд Верховної Ради оновлену програму своєї діяльності.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.

"Звичайно, є передвиборча програма, передвиборчі обіцянки, які лягли в основу Програми діяльності уряду, яка була розроблена і затверджена урядовою постановою. Зараз ми її оновили і, очевидно, цієї осені плануємо подавати на розгляд парламенту", - сказав Шмигаль.

За його словами, оновлена програма передбачає продовження виконання всіх передвиборчих обіцянок, а також вирішення актуальних питань. Зокрема, йдеться про реформи у різних сферах та міжнародні зобов'язання держави.

"Ми сьогодні реалізували доволі багато амбітних реформ, які не реалізовувалися до цього часу. Вони, можливо, є складними і дискусійними. Зокрема земельна реформа, велика приватизація, також сьогодні активно розпочалася реалізація судової реформи, і так далі. Понад 20 реформ сьогодні в реалізації. З точки зору держави, це дуже важливі речі. Реформа газового ринку, реформа енергоринку. Вони сьогодні даються нам доволі боляче, і жоден попередній уряд не йшов через ці речі, тому що це втрата політичного капіталу, але ми розуміємо, що з точки зору України, це дуже важливо. Ми робимо ці кроки", - наголосив глава уряду.

Він висловив думку, що завдяки тому, що в Україні єдина владна команда, є можливість створювати, розвивати, будувати та реалізувати всі необхідні реформи.

"Є координація між Офісом Президента, урядом, парламентом, і ця координація, на мою думку, дає нам працювати більш ефективно", - підсумував Прем'єр-міністр.

За матеріалами Укрінформ