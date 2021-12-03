Кабмін погодив призначення чотирьох незалежних членів наглядової ради Укренерго

Кабінет Міністрів погодив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго".

Як передає Укрінформ, про це йдеться у розпорядженні уряду No1580-р від 2 грудня 2021 року.

"Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" Андреасена Педера Остермарка, Доббені Даніеля, Остоїча Деяна та Піонковскі Романа як незалежних членів", - йдеться у документі.

Крім того, Кабмін вирішив скасувати погодження кандидатури Дмитра Олефіра на посаду члена наглядової ради "Укренерго" як представника держави.

У липні уряд погодив кандидатури Юрія Бойка та Дмитра Олефіра на посади членів наглядової ради Укренерго як представників держави.

Секретаріат Енергетичного співтовариства (Energy Community) надав Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, згоду на остаточну сертифікацію оператора системи передачі НЕК "Укренерго". Така сертифікація є однією з умов для здійснення синхронізації української енергетичної системи з європейською ENTSO-Е.