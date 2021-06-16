Кабмін схвалив Нацстратегію сприяння розвитку громадянського суспільства на чотири роки

Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу Президента України "Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021- 2026 роки".

Про це повідомляється на сайті уряду.

Стратегію розроблено з метою створення сприятливих умов для розвитку в суспільстві громадської ініціативи та самоорганізації, формування та діяльності інститутів громадянського суспільства (ІГС), налагодження партнерської взаємодії між ними та органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

Стратегія визначає чотири напрями: забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні та реалізації державної політики на національному та регіональному рівнях, вирішенні питань місцевого значення; створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку ІГС; стимулювання участі ІГС в соціально-економічному розвитку України; створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

Уряд очікує, що реалізація вищезазначених напрямів дозволить підвищити рівень обізнаності громадян про можливість створення ІГС, їх участі у прийнятті рішень органами влади та органами місцевого самоврядування. Також спросить процедуру реєстрації ІГС, посилить інституційну та ресурсну спроможності ІГС, розширить механізми фінансової підтримки ІГС, можливості їх участі у соціально-економічному житті, зокрема через поширення практик міжсекторальної співпраці; провадження ІГС благодійної та волонтерської діяльності тощо.

Цей проєкт указу про Національну стратегію має підписати Президент. Після того Кабмін має за участю інститутів громадянського суспільства розробити та затвердити дворічні плани заходів з реалізації Стратегії, а також щоквартальні і щорічні звіти про їх виконання. За матеріалами imi.org.ua