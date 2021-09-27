Кабмін схвалив основні напрямки діяльності Нафтогазу на 2021 рік

Кабінет Міністрів схвалив основні напрямки діяльності НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік додатково до раніше затверджених на довгострокову перспективу.

Як передає Укрінформ, відповідна постанова No1011 від 27 вересня оприлюднена на Урядовому порталі.

Зокрема, новим напрямком роботи Нафтогазу стало створення балансуючих груп для постачальників природного газу побутовим споживачам, учасники яких можуть придбавати газ у НАКу в обсягах, достатніх для покриття потреб населення, на недискримінаційних (рівних) умовах та за фіксованою ціною на період до 1 травня 2022 року.

Нафтогаз також постачатиме газ операторам газорозподільних мереж (обл- та міськгази) для покриття виробничо-технологічних втрат природного газу відповідно до умов встановлення тарифів на розподіл газу. Компанія має сприяти переходу на нову модель розрахунків побутових споживачів за природний газ, коли кожного місяця сплачується 1/12 від очікуваної річної вартості спожитого газу, розрахованої відповідно до профілю споживання.

Крім того, Нафтогаз має привести умови розрахунків у договорах на постачання газу теплогенеруючим підприємствам, операторам газорозподільних мереж у відповідність з умовами розрахунків побутових споживачів. Компанія також зможе укладати енергосервісні договори.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 27 вересня змінив склад правління НАК "Нафтогаз України". На цьому ж засіданні уряд звільнив трьох представників держави у наглядовій раді Нафтогазу і взяв на себе її повноваження.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 7 вересня доручив першому віцепрем'єру - міністру економіки Олексію Любченку в тижневий термін забезпечити оголошення конкурсу на відбір чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".