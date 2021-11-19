Кабмін врахує побажання, на що можна використати "тисячу для вакцинованих"

Кабінет Міністрів врахує пропозиції від громадськості та народних депутатів щодо напрямків використання 1 тис. грн для громадян, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

Глава уряду наголосив, що наразі опрацьовується можливість користування цими коштами окремих категорій громадян, зокрема пенсіонерів або мешканців сіл.

"На момент запуску програми ці деталі також будуть озвучені і представлені суспільству. Ми врахуємо конкретні пропозиції народних депутатів і громадян України", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що програма, розроблена з ініціативи Президента Володимира Зеленського, спрямована як на підтримку малого й середнього бізнесу, що постраждав від коронакризи, так і на заохочення вакцинації проти COVID-19. Вона запрацює з 19 грудня й діятиме 12 місяців. "Усім повністю вакцинованим українським громадянам, які мають відповідні COVID-сертифікати в Дії, буде виділено на віртуальні картки 1 тисячу гривень", - заявив Шмигаль.

За словами Прем'єр-міністра, програма спрямована на підтримку п'яти напрямків бізнесу, які найбільше постраждали від коронакризи та де є загроза втрати робочих місць. Зокрема, це креативні індустрії та сфера внутрішніх перевезень. Загалом програмою зможуть скористатися майже 6 тисяч суб'єктів підприємництва.

"Програма насамперед підтримає цей бізнес. А люди отримають можливість скористатися 1 тисячею гривень через Дію, щоб отримати додаткові послуги. Важливо, що ці кошти не будуть оподатковуватися і не враховуватимуться при розрахунку субсидії", - підкреслив Шмигаль.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський раніше анонсував, що з 19 грудня в Україні запрацює програма з надання 1 тис. гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров уточнив, що виплата тисячі гривень здійснюватиметься у вигляді ваучерів, сертифікатів або депозитів усім громадянам, які пройшли повний курс щеплення проти коронавірусної інфекції як до 19 грудня, так і після.

Никифоров також запевнив, що процес отримання грошей тими, у кого є Дія, і тими, у кого немає, відрізнятиметься, але ні про кого не забудуть.