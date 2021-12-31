Кабмин ввел госрегулирование цен на батон и подсолнечное масло: наценку на них ограничена 10%

Кабинет министров Украины внес батон и подсолнечное масло в список пищевых продуктов, удорожание которых должны заранее декларировать реализующие их субъекты хозяйствования, а также запретил устанавливать наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон свыше 10%.

Соответствующее решение правительства содержится в его постановлении No1432 от 30 декабря 2021 года.

Данное регулирование вводится на период действия карантина, вызванного пандемией COVID-19.

Согласно действующему в настоящее время постановлению Кабмина No341 от 22 апреля 2020 года, обязательному декларированию роста цен на продукты питания подлежат товары, имеющие существенную социальную значимость. К ним относятся крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб ржано- пшеничный, яйца куриные категории С1, тушка куриная, вода минеральная негазированная и масло сливочное жирностью 72,5%