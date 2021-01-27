Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних

На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. З минулої осені низка банків почала надавати іпотеку під 10%, але Президент поставив завдання знизити відсоткову ставку до 7%.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Доступна іпотека була серед важливих пунктів моєї передвиборчої програми. Крім того, це черговий крок України в напрямку цивілізованого світу та забезпечення достойного життя наших громадян", - зауважив Володимир Зеленський.

Постанова передбачає, що Фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.

Хто зможе скористатись компенсацією: громадяни України, які прагнуть купити квартиру; ті, хто хоче побудувати будинок самостійно.

Не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року.

Програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%". Довідка Finance.ua: За три останні роки суттєво пом'якшились стандарти іпотечного кредитування. За словами першої заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової, все більша кількість фінансових установ починає цікавитися видачею кредитів на купівлю житла. З огляду на такий настрій банків, у Національному банку вважають, що цього року кількість наданих іпотечних кредитів виросте у порівнянні з минулим роком на 50%, якщо для цього будуть сприятливі умови. Іпотека на житло в Україні. Безкоштовний каталог. За матеріалами Finance.UA