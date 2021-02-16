Кабмін завтра прийме рішення по адаптивному карантину

Кабінет Міністрів розгляне повернення до адаптивного карантину на найближчому засіданні уряду 17 лютого. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Укрінформ.

"Це рішення готується на найближче засідання уряду. Дискусії з нього тривають", - сказав Мокан.

За його словами, планується продовження карантину і режиму надзвичайної ситуації ще на два місяці - до травня, і при цьому введення зонального адаптивного карантину з чотирма зонами.

За замовчуванням буде діяти режим "жовтої зони", а в разі погіршення ситуації з сигнальними показниками буде перехід в "помаранчеву зону" з відповідними рішеннями регіональних комісій. "Червона зона" буде вводитися в разі сильного навантаження на систему охорони здоров'я.

"Упевнений, що завтра більш детально буде сказано все про адаптивний карантин. В будь-якому разі про карантин вихідного дня не йдеться, будуть введені чотири зони", - підкреслив він.

За матеріалами ZN.ua