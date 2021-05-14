Кабміні прийняв рішення про державне регулювання цін на пальне

Кабінет міністрів на сьогоднішньому своєму засіданні прийняв постанову, якою вводиться державне регулювання цін на пальне.

Про це повідомляє УНІАН.

Зокрема, були прийняті зміни до урядової постанови No1236 від 9 грудня 2020 р.. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

При цьому середня вартість дизпалива (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок і ПДВ), повинна розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць/декаду.

Здійснювати розрахунки пропонується зобов'язати НАК "Нафтогаз України", який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а останнє - публікувати середні ціни одного літра ДП і бензину до 5 числа кожного місяця.

Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки повинна становити 27,89 грн/л, бензинів - 30,22 грн/л.

Раніше Антимонопольний комітет України застеріг операторів ринку бензину і дизельного палива від необґрунтованого підвищення цін, враховуючи нестабільну ситуацію з імпортом світлих нафтопродуктів з Білорусі та РФ.

Основна причина зростання цін на АЗС - збільшення світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту зросли з 62 дол./ бар. до 69 дол./ бар., а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%.

11 травня 2021 року Кабінет Міністрів України зобов'язав мережі АЗС попереджати про підвищення цін на бензин і дизпаливо на 1% і вище за 20 днів.