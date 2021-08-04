Канада дуже зацікавлена у літаках "Антонова" - посол в Канаді Шевченко.

У Канаді існує значний інтерес до розробленого в Україні літака АН-74.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"Можу підтвердити наявність у Канаді значного інтересу до роботи із "Антоновим", зокрема до чудового літака АН-74, який за НАТОвською термінологією ніжно називається "Чебурашка", - сказав посол.

За його словами, "цей невибагливий до злітної смуги транспортний літак спеціально розроблено для роботи у складних погодних умовах, зокрема у північному кліматі, через що він якраз і цікавий Канаді".

Він додав, що "Україні надзвичайно цікаво разом із Канадою розвивати авіацію, і я певен, що дві наші авіаційні держави зможуть це успішно робити".

Як повідомлялося, минулого місяця стало відомо про створення у Квебеку підприємства "Антонов-Канада", яке має забезпечити вихід українських літаків на північноамериканський ринок.

Раніше Канадська комерційна корпорація та державний концерн "Укроборонпром" підписали Меморандум про порозуміння щодо співробітництва у сфері стратегічної безпеки, оборони, аерокосмічної діяльності та виробництва боєприпасів.

Літак Ан-74ТК-200 призначений для перевезення 52 пасажирів, вантажів вагою до 10 тонн, а також змішаних пасажирських та вантажних перевезень на міжнародних повітряних маршрутах короткої та середньої дальності.

Максимальна злітна маса літака - 36,5 тонни, максимальна висота польоту - 10 100 м, крейсерська швидкість - 600-700 км/год, дальність польоту з вантажем 10 тонн - 950 км, при навантаженні 1,8 тонни вона становить 4 250 км. Екіпаж складається з двох осіб.

Літак можна використовувати в особливо суворих умовах експлуатації, таких як арктичні або високогірні, тимчасові, природні, обмежені злітно-посадкові смуги з мінімальною або відсутньою інфраструктурою технічної підтримки, що, безумовно, є ринковою перевагою цієї моделі літака.