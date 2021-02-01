Китай закликав українську владу захистити права інвесторів "Мотор Січі"

У Міністерстві закордонних справ Китаю вважають, що іноземні держави не мають накладати односторонні санкції на китайські компанії. Таку заяву там зробили після того, як Україна ввела санкції проти китайських інвесторів авіаційного підприємства "Мотор Січ".

Про це повідомив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь під час брифінгу у Пекіні, передає "Радіо Свобода".

"Ми сподіваємося, що Україна захистить законні права китайських компаній та інвесторів відповідно до закону", - сказав речник.

Веньбінь наголосив, що Пекін завжди вимагає від китайських компаній, щоб вони діяли за кордоном у межах законності.

28 січня Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке запроваджує санкції проти китайських інвесторів українського авіаційного підприємства "Мотор Січ", серед яких є й компанія Skyrizon. Обмеження триватимуть три роки.

У Skyrizon назвали санкції необґрунтованими та припустили, що вони збігаються з обмеженнями, які проти інвесторів раніше ввели США.

Що таке "Мотор Січ"?

Це одна з провідних у світі корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Підприємство розташоване в Запоріжжі. Продукція підприємства експлуатується більш ніж у 120 країнах світу.

У 2017 році, за даними СБУ, представники однієї з компаній намагалися побудувати в Китаї сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який хотіли перенести українське виробництво з "Мотор Січі" з передачею технологій. Правоохоронці кажуть, що не допустили цього. А у 2019 році компанію намагалися купити, але Антимонопольний комітет України не затвердив цю угоду.

Чому виникла увага до "Мотор Січі"?

У грудні 2019 року почесний президент підприємства, ексрегіонал В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій "Мотор Січі" китайським компаніям (Skyrizon та Xinwei Technology): вони мали отримати понад 50%, тобто контрольний пакет.

Але українська влада, схоже, не хоче передавати стратегічне для галузі авіабудування підприємство китайським компаніям. РНБО, наприклад, хоче "захистити національні інтереси". Президент Зеленський також казав про це. Не обійшлося тут і без США.

У Сполучених Штатів останнім часом погіршилися відносини з Китаєм, який поширює свій вплив у світі, тому Вашингтону не подобається, що за допомогою технологій "Мотор Січі" Пекін може наростити свої військові можливості.

Так, наприкінці серпня 2019-го тодішній радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон висловлював занепокоєність через продаж "Мотор Січі" китайським компаніям. Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор казав, що Вашингтон розраховує на нову угоду, яка залучить американського або іншого, не китайського інвестора.

Наприкінці серпня 2020 року держсекретар США Майк Помпео заявив Зеленському, що США занепокоєні планами Китаю купити "Мотор Січ".

Зрештою, Skyrizon та Xinwei Technology звинуватили Україну в порушенні їхніх прав і найняли три міжнародні юридичні фірми, щоби відсудити в України 3,5 мільярда доларів.

За матеріалами hromadske.ua