"Київводоканал" попередив про підняття тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення

22 грудня 2021 року НКРЕКП на своєму засіданні ухвалила рішення прийняти постанову та встановити Товариству тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік у розмірі 30,384 грн/м³ з ПДВ. Про це повідомляє пресслужба "Київводоканал".

Зазначається, що перегляд тарифів комісією зумовлений:

збільшенням витрат на електроенергію;

збільшенням витрат на теплоенергію;

збільшенням витрат на природний газ, які забезпечують технологічний процес та підтримання робочого стану основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем;

збільшенням витрат на податки і збори у зв’язку з підписанням президентом 20.12.2021 Закону України "Про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень";

Так, встановлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зумовить зростання тарифів на 5,00 грн та становитиме в цілому 30,38 грн за 1 м³, з них:

централізоване водопостачання 16,164 грн/м³ з ПДВ;

централізоване водовідведення 14,22 грн/м³ з ПДВ.

За матеріалами 5 Канал