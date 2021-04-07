Коболєв: якщо США розширять санкції, "Північний потік-2" завершено не буде

Будівництво "Північного потоку-2" може зупинитися. Для цього необхідно, щоб США розширили санкції.

Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю російському виданню "Настоящее время".

За його словами, завершення будівництва російського газопроводу буде залежати від того, наскільки нова адміністрація США буде послідовна і жорстка у застосуванні санкцій.

Він зазначив, що обмежувальні заходи вже були схвалені Палатою представників та Сенатом США.

"Якщо ці санкції будуть розширені, я думаю, що проект завершений не буде", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, зараз готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

Сьогодні стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює можливість призначення спецпредставника США щодо переговорів про проект "Північний потік-2" з метою його закриття. За матеріалами РБК-Україна.