Колишнього очільника ПриватБанку Дубілета оголосили у розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета у розшук.

Про це повідомив Укрінформу в. о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

"Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета у розшук", - сказав він.

15 березня генеральний прокурор Ірина Венедіктова санкціонувала оголошення підозри колишнім керівникам ПриватБанку у справі про виведення з фінустанови 8 млрд гривень. Підозри складені на колишнього голову правління Олександра Дубілета, його заступниці - керівниці казначейства банку та начальниці департаменту міжбанківських операцій казначейства.

22 лютого Національне антикорупційне бюро затримало колишнього заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни.

Наступного дня НАБУ оголосило підозру експосадовцям державного ПриватБанку в розкраданні 136 мільйонів гривень: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, пов'язаної з банком. За матеріалами babel.ua