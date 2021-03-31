Комісія встановила п'ятизіркову категорію двом готелям

Комісія з присвоєння зірок українським готелям встановила категорію "п'ять зірок" двом місцям розташування.

Як передає кореспондент Укрінформу, під час третього засідання комісія категоризувала десять готелів із 17, які подавалися на розгляд 30 березня.

"Категорії надано десятьом готелям. Двом із них встановлено п'ятизіркову категорію", - повідомили представники Державного агентства розвитку туризму.

Так, категорію "п'ять зірок" встановлено готелю Chalet Equides, що розташований у селі Лiсники Київської області, та готелю "Цунамi" у місті Дніпро.

Крім цього, "чотири зірки" підтвердили готелям "Морський" в Одесі та "Рейкарц" у Чернігові.

Підтвердження категорії "три зірки" отримали "Дружба" у Кривому Розі, "Турист" - у Харкові, "Дніпровські зорі" - у Кременчуці, "Амарант", "Чорне море" та "Київський готель "Мир" - у Києві.

Водночас відмову у присвоєнні категорії отримав готель "Містерія" в Харкові.

Шість готелів відправили на доопрацювання документації. Зокрема, "Жуляни Ciтi" в селі Софiївська Борщагiвка на Київщині, "Україна" в Черкасах, "Рейкарц Житомир" у Житомирі, "Мир" у Харкові, "Чорне море" та "Рацiотель Маренеро Одеса" в Одесі.

Наступне засідання комісії відбудеться 7 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня відбулося третє засідання комісії з присвоєння зірок українським готелям. Друге відбулося 23 березня. Тоді комісія присвоїла зірки 11 готелям. Під час першого засідання, 16 березня, не категоризували жоден із готелів, що подавався на розгляд.

Комісія з присвоєння зірок українським готелям відновила роботу в березні 2021 року.

Напередодні першого засідання було затверджено новий склад комісії. До складу оновленої комісії увійшли представники Держтуризму, МКІП, Антимонопольного комітету, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, громадськості, спеціалісти готельної та туристичної галузей. Також паралельно запрацювала Комісія з апеляцій, яка розглядатиме скарги на рішення Комісії з категоризації, якщо суб'єкт розміщення не погодиться з її висновками.

Відповідну комісію було утворено згідно з наказом МКІП при Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ) з метою присвоєння категорії готелю чи іншому об'єкту, що призначається для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).