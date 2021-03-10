Компанія "Нова пошта" підвищила тарифи на доставлення і упаковування відправлень

Компанія "Нова пошта" попередила українців про підвищення тарифів на послуги доставлення і упаковування відправлень з 20 березня.

Про це йдеться на сайті компанії.

Керівництво "Нової пошти" зазначило, що ціни зростуть через подорожчання палива і комунальних послуг, а також через інфляцію.

Ми змушені зробити незначне підвищення тарифів у зв'язку із зростанням цін на паливо, комунальні послуги, інфляцією і так далі, - заявили в компанії.

Таким чином від 20 березня тариф на базові послуги доставлення зросте на 5 грн, а тариф на упаковування - на 1-6 грн.

Натомість скасовується додаткова плата за ручну обробку при відправленні посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови упаковування згідно з правилами упаковки "Нова пошта". Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне - щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на плоску основу

Крім того, в компанії презентували ролик, у якому пояснили, як вираховують тарифи на послуги "Нової пошти".

Нагадаємо, компанії "Укрпошта" і "Нова Пошта" видають посилки по паспорту в застосунку "Дія" у всіх комп'ютеризованих відділеннях.