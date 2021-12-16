"Ковидна" тисяча. monobank оголосив про початок виплат, ПриватБанк та Ощадбанк - відкрили карти

16 грудня monobank почав виплачувати по тисячі гривень людям, які зробили вакцинацію від COVID-19. Найближчим часом кошти отримають ті, хто подав заявки на тестування програми єПідтримка у Дії. Про це повідомляє співзасновник банку Олег Горохівський.

"Близько півмільйона клієнтів, які подали заявки на тестування виплат у Дії, отримають гроші вже сьогодні (якщо ми не "втомимося"). З 20-21 грудня (закінчення тестування виплат у Дії) зараховуватимемо кошти миттєво після схвалення заявки Дією", - написав співзасновник monobank.

Гороховский порекомендував поки що не витрачати гроші, а дочекатися пропозицій від усіх партнерів.

"Коли отримаєте гроші не поспішайте їх витрачати, ми надішлемо вам у виписку пропозиції від наших партнерів, і ви зможете витратити їх повністю та з приємними знижками (для цього потрібно оновити версію додатка, оновлення вийде сьогодні-завтра)", - зазначив він. Інші банки, що беруть участь у програмі

У програмі єПідтримка беруть участь monobank, Альфа-банк, УкрГазБанк, А- банк, ПриватБанк та Ощадбанк. Щодня цей список розширюватиметься.

Усі банки, що беруть участь у програмі, вже запустили можливість оформлення картки у рамках проєкту для виплат "ковидної тисячі".

15 листопада президент Зеленський пообіцяв, що щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу українці отримають по тисячі гривень. Виплати мають розпочатися з 19 грудня. 1000 грн вакцинованим громадянам виплачуватимуть на віртуальні платіжні картки через додаток Дія.

У Мінекономіки повідомили, що президентська ініціатива називатиметься підтримкою і на неї можна буде придбати книги. В уряді очікують, що цього року програмою виплати по тисячі гривень вакцинованим скористаються 8 мільйонів українців.

8 грудня президент підписав закон про виплати вакцинованим 8 млрд грн.

Для отримання виплати вакцинованим українцям у 2021 році необхідно подати заявку до Дія до 29 грудня.

13 грудня Зеленський доручив уряду забезпечити можливість, щоб громадяни віком 60+ могли використовувати 1000 гривень за соціальними напрямками, зокрема, на купівлю ліків.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ