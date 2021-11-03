Кубометри замінять енергетичні одиниці. В Україні газ вимірюватимуть по-новому

Верховна Рада дозволила Кабінету Міністрів змінювати одиниці виміру газу з кубічних метрів на енергетичні одиниці.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики, передають Українські новини.

"2 листопада Верховна Рада прийняла в другому читанні й в цілому закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії". Документ передбачає надання права Кабінету Міністрів приймати рішення про перехід на розрахунки та балансування на ринку природного газу в одиницях енергії. Основною метою такого переходу є запровадження диференціації вартості газу, виходячи з показників його якості”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, закон передбачає, що в платіжках за послугу постачання теплової енергії додатково вказуватиметься спожитий обсяг теплової енергії у перерахунку на кіловат-годинник, що сприятиме підвищенню енергоефективності у побутовій сфері за рахунок того, що споживач зможе порівнювати спожиті обсяги газу в одиницях енергії. з іншими видами енергії (наприклад, електроенергії) та керувати власним споживанням.

"Облік природного газу в енергетичних одиницях більш об'єктивний, оскільки забезпечується більш коректне і справедливе ціноутворення, полегшується складання енергетичного балансу підприємств і стає більш прозорим аналіз ефективності використання газу в порівнянні з іншими енергоносіями. Крім того, споживачі будуть платити справедливу ціну за газ, яка буде залежатиме від його якості, а не обсягу споживання”, - зазначив заступник міністра енергетики Максим Немчінов.

Закон також сприятиме приведенню параметрів газу на внутрішньому ринку до його параметрів на митному кордоні України з Європейським Союзом, що стане передумовою для інтеграції українського ринку з газовим ринком ЄС, зокрема, залучення європейських партнерів до використання газотранспортної системи України та її газосховищ.

У травні Міністерство економіки почало публікувати середню митну вартість імпортованого Україною газу, який виміряно в енергетичних одиницях замість куб. м.