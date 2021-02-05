Курс гривні не перевищить 30 за долар США до 2024 року, - Мінфін.

До 2024 року очікується поступове зростання середньої вартості американської валюти до 28,8 грн/дол. за оптимістичним сценарієм і до 29,7 грн/дол. - за песимістичним.

Про це йдеться в сценарії розвитку економіки, розробленому в уряді, інформує Цензор.НЕТ

У гіршому випадку, до кінця 2024 року обмінний курс перетне позначку в 30 грн/дол., а у кращому - не буде більш як 29,2 грн/дол. Курс Національного банку на 4 лютого 2021 року становить 27,99 грн/дол. тобто максимально можлива девальвація не перевищить 7%.

"Значення курсу гривні до долара багато в чому залежить від ситуації з цінами на експортні та імпортні товари, а також від того, наскільки привабливою буде економіка України для іноземних інвесторів", - йдеться в прогнозі. У Міністерстві розвитку економіки вважають, що підтримають національну валюту в найближчому майбутньому іноземні інвестиції. Їхній приріст, за оцінками Мінекономрозвитку, залежно від сценарію в 2021 році становитиме 0,5-2 млрд дол., а до 2024 року може досягти 5-5,5 млрд дол.