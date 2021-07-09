Лазебна розповіла, кому підвищать пенсії з нового року

В Україні з 1 січня 2022 року зростуть пенсії в середньому на 40% у понад 30 тисяч осіб з інвалідністю з-поміж ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як передає Укрінформ, про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю одному з інформагентств, оприлюдненому на сайті міністерства.

"29 червня був прийнятий в цілому урядовий законопроєкт No 4555 щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та осіб, які потерпіли від цієї катастрофи. Це дозволить з 1 січня 2022 року для понад 30 тисяч осіб з інвалідністю з-поміж ліквідаторів аварії на ЧАЕС підвищити пенсії в середньому на 40%", - сказала Лазебна.

За її словами, у наступному році також планується напрацювання рішення щодо додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, на яке чекають 700 тисяч осіб.

Лазебна нагадала, що в цьому році підвищено розміри пенсій 10,5 млн пенсіонерів, зокрема, з 1 січня у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати підвищені мінімальні пенсії для осіб за 65 років, які мають страховий стаж 30-35 років, а з 1 березня проіндексовані пенсії на 11%.

Окрім того, зауважила вона, з 1 липня у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб підвищуються мінімальні пенсії, надбавка за понаднормовий стаж та інші надбавки та підвищення до пенсії.

"Ці три алгоритми підвищення пенсій (у зв'язку з підвищеннями розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, індексацією) збережуться й у 2022 році", - запевнила міністр соцполітики.

Також вона зазначила, що "уряд щодо пенсіонерів займає чітку позицію не обмежуватися для підвищення пенсій доходами Пенсійного фонду, оскільки після зменшення у 2016 році розміру ЄСВ вдвічі скоротилися надходження до Фонду, які могли б бути спрямовані для підвищення рівня пенсійного забезпечення".

За її словами, уряд залучає кошти держбюджету передусім для продовження виконання ініційованої Президентом соціальної програми для людей літнього віку.

"А саме буде профінансована з державного бюджету адресна допомога для підвищення пенсій для 2 мільйонів 400 тисяч пенсіонерів за 75 років. Починаючи з наступного року, щомісячні виплати (400 гривень для осіб від 75 до 80 років та 500 гривень для осіб за 80 років) будуть з 1 березня проіндексовані, а відтак збільшені", - сказала Лазебна.

Окрім того, додала вона, уряд планує зберегти щомісячні компенсаційні виплати для півмільйона осіб, які мають страховий стаж 30 років у жінок та 35 років у чоловіків та цільові доплати для 1,5 мільйона пенсіонерів з низькими розмірами заробітної плати, які вони отримували за період їх трудової діяльності.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила 29 червня Закон "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", 30 червня його підписав Президент України Володимир Зеленський.

Документом визначено мінімальні розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, та пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розміри такої пенсії для І групи інвалідності не можуть бути нижчими 6000 гривень, для ІІ групи інвалідності - 4800 гривень, для ІІІ групи інвалідності та дітей з інвалідністю - 3700 гривень.

Крім того, закон запроваджує державну адресну допомогу до пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

За матеріалами Укрінформ.