Лазебна: середній розмір субсидії в січні становив 2,2 тис. грн

У січні 2021 року середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг становив 2,2 тис. грн. Про це повідомила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час форуму "Україна 30", передає кореспондент УНН.

Середній розмір субсидії у січні поточного року становив 2,2 тис. грн. Таку субсидію, за словами Лазебної, отримували третина українських домогосподарств.

"73% субсидіантів, а це 3 млн домогосподарств, не сплачують більше ніж 10% своїх доходів. Тобто, є платіжка - 10% вони платять самостійно, а решту покриває держава. Середній розмір субсидії у січні 2021 року склав 2,2 тис. грн", - сказала вона.

Крім того, за її словами, середній розмір компенсацій для пільговиків у січні становив 1,1 тис. грн.

В Україні, за словами Лазебної, на сьогодні 1,8 млн людей є пільговиками, а 3 млн - субсидіантами.

"Тобто третину домогосподарств України підтримує держава в умовах зростання тарифів", - додала Лазебна.

За інформацією кореспондентів УНН, попри те, що середній розмір субсидії становить 2,2 тис. грн, є субсидіанти, які отримують субсидії у розмірі не більше ста гривень.

З початком 2021 року в Україні зросли тарифи на газ та газопостачання, а також було скасовувано пільгові 100 кв./год електроенергії для населення.

Після тарифних протестів влада у ручному режимі 18 січня обмежила ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр. Також було вирішено повернути пільговий тариф на електроенергію для тих споживачів, які мають електроопалення. За матеріалами УНН