Лукашенко поки не використовує паливний важіль щодо України - Кулеба

Україна опрацьовує питання диверсифікації постачання пального і добрив, щоб позбутися важеля впливу з боку Білорусі, яка за деякими позиціями має майже монопольне становище на українському ринку.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами в рамках форуму "Україна 30. Міжнародна політика", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі, на жаль, так склалося історично, що ми стали споживачем пального з Білорусі, за деякими позиціями майже монопольне становище. Я вважаю, що цю ситуацію треба виправляти. Ми не можемо покладатися на Білорусь під керівництвом Олександра Лукашенка. Ми не можемо дозволити собі мати будь- який важіль впливу на Україну, тому нам потрібно диверсифікувати ці постачання", - сказав Кулеба.

Він додав, що українська сторона на державному рівні думає, чим замінити білоруські пальне і добрива. Водночас міністр зауважив, що продаж пального Україні є важливою складовою економіки Білорусі.

"Тому Олександр Лукашенко зараз і не стріляє собі в ногу, намагаючись якось використати цей важіль. Але ризик є, ми маємо його враховувати. Я за те, щоб у нас було диверсифіковане постачання, щоб ми не залежали від Білорусі або будь-якої іншої країни", - резюмував глава української дипломатії.

Лукашенко заявив 2 липня, що доручив прикордонним військам Білорусі повністю перекрити кордон з Україною. Він мотивував це тим, що буцімто в Білорусь з України надходить "величезна кількість зброї". За матеріалами Укрінформ.