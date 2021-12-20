Макогон про ціни на газ у Європі: Росія продовжує шантаж через "Північний потік - 2"

Російський "Газпром" і далі шантажує Європу з метою якнайшвидшого запуску газопроводу "Північний потік - 2", який проходить сертифікацію у ФРН. Таку думку 20 грудня у Facebook висловив генеральний директор компанії "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

"Попри на захмарні ціни на газ в ЄС, наявні вільні транзитні потужності та попри заяви очільника РФ про збільшення постачання до ЄС, "Газпром" не забронював додаткові потужності на січень, - написав Макогона. - Тому "Газпром" не планує збільшувати транзит до понад 109 млн м³ на добу, що передбачено чинним контрактом".

За словами Макогона, "висновки очевидні - шантаж Європи продовжується з метою якнайшвидшої сертифікації "Північного потоку - 2".

Як свідчать дані біржі ICE станом на 21.10 20 грудня, ціна на газ у Європі становить €147,5 за 1 МВт-год або приблизно $1763 за 1 тис. м³.

14 грудня ціна газу в Європі становила €130,68 за 1 МВт-год або приблизно $1567 за 1 тис. м³. "Коммерсантъ" зазначав, що вартість газу перевищила позначку $1500 вперше із жовтня.

Цього року на ринку газу у Європі фіксують дефіцит. Він спровокував зростання цін на газ. Якщо на початку року ф'ючерси на газовому хабі TTF у Нідерландах коштували майже $250 за 1000 м³, то у вересні ціна на газ у Європі вперше в історії подолала позначку $1000, а 6 жовтня оновила історичний максимум - понад $1900 за 1 тис. м³. До кінця листопада вартість газу знизилася майже вдвічі і не перевищувала $1000 за 1 тис. м³, зазначав "Коммерсантъ".

Поштовхом до зростання цін стали результати аукціону, на якому російський Газпром відмовився бронювати додаткові потужності для транзиту через Україну, писало агентство РБК.

У грудні ціни на газ у Європі знову виросли на тлі заяви глави МЗС ФРН Анналени Бербок про те, що вона не бачить підстав для запуску газопроводу "Північний потік - 2".

За матеріалами Гордон.