Марченко: Кабмін визначив основні фактори впливу на дербюджет-2020

За час підготовки законопроєкту про Державний бюджет на 2022 рік до другого читання визначились основні тренди та ризики, які впливатимуть на кошторис країни у 2022 році.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко у Верховній Раді під час презентації законопроєкту No6000 "Про Державний бюджет України на 2022 рік" до другого читання.

"За час підготовки державного бюджету на 2022 рік відбулись суттєві зміни в частині перегляду макроекономічних припущень та визначились основні тренди та ризики, які впливатимуть на бюджет наступного року", - сказав Марченко.

Зокрема, серед ризиків він назвав продовження впливу пандемії та появу нових штамів коронавірусної хвороби. Це може викликати запровадження нових локдаунів та карантинних обмежень, що сповільнить економічне зростання.

Серед трендів, які матимуть вплив на бюджет наступного року міністр визначив суттєве зростання ролі держави в економіці; збільшення вартості енергоресурсів; старіння населення, що вимагатиме реформи пенсійної системи; інформація про загрозу вторгнення Росії, яка безпосередньо впливає на вартість та перспективи запозичень України на зовнішніх ринках та й інвестиційний клімат в цілому.

"Виклики та загрози - це нові можливості щодо покращення економічного зростання та посилення ролі України на міжнародному ринку. Саме тому ми брали ці тенденції до уваги при підготовці бюджету до другого читання. Урядом до другого читання підготовлено збалансований та реалістичний проєкт головного фінансового документу держави", - наголосив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 2 листопада 2021 року ухвалила в першому читанні законопроєкт No6000 "Про Державний бюджет України на 2022 рік". За матеріалами Укрінформ.