Мельник планує запустити роботу БЕБ до кінця листопада

Директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник планує запустити роботу відомства до кінця листопада.

Про це він сказав на пресконференції в Укрінформі.

"Ми поставили собі за мету - запустити роботу БЕБ до кінця листопада, і я бачу, що це цілком реально зробити", - сказав Мельник.

Він зазначив, що на першому етапі для того, аби орган запустити, необхідно забезпечити близько 30% штату.

"Потрібно набрати близько 210 штатних одиниць, щоб забезпечити роботу БЕБ", - сказав Мельник. За його словами, необхідно набрати хоча б по 10 осіб по кожному напрямку.

Раніше Мельник повідомив, що новостворене Бюро економічної безпеки, яке має замінити стару Державну фіскальну службу, не встигають запустити до 25 вересня.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів призначив на посаду директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, який очолював Державну фіскальну службу з кінця 2020 року. До цього він працював на різних посадах у податковій міліції.

Верховна Рада ухвалила закон "Про Бюро економічної безпеки України" 28 січня 2021 року.

12 травня Кабмін утворив Бюро економічної безпеки, на яке покладаються завдання із протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.