Миколаївська ОДА просить нацрегулятора роз'яснити високі ціни на газ

Миколаївська ОДА направила звернення до НКРЕКП щодо проведення перевірки встановлених тарифів на газ із наданням відповідних роз'яснень щодо їх економічно обґрунтованого рівня.

Про це голова облдержадміністрації Віталій Кім повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"По всій країні проходять протести проти підвищення цін на газ. Тому я дав доручення управлінню житлово-комунального господарства роз'яснити, які в нас тарифи та чим це обумовлено. Також Миколаївська ОДА направила звернення до НКРЕКП стосовно проведення додаткового аналізу та перевірки встановлених тарифів з наданням відповідних роз'яснень щодо їх економічно обґрунтованого рівня", - написав Кім.

Відповідно до інформації управління ЖКГ облдержадміністрації, наразі тариф на природний газ для населення від постачальника ТОВ "Миколаївгаз збут" становить 9,9 грн за кубометр та є одним з найвищих в Україні.

Як повідомлялось, дуже високий тариф на газ у січні 2021 також у столиці у ДП "КиївГазЕнерджі" - 9, 875 грн за кубометр (у грудні 2020 був 8, 819 грн, а в червні 2020 - 2,784 грн).

У зв'язку зі зростанням цін на енергоносії в Україні відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині.

З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та електроенергію. За матеріалами Укрінформ.