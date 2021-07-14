Мільярдні борги облгазів загрожують стабільній роботі Оператору ГТС - Макогон

Борг за газ, відібраний облгазами із газотранспортної системи на виробничо- технологічні потреби, створює загрозу для стабільної роботи Оператора ГТС України і призводить до збитків держави.

Про це під час Українського енергетичного форуму розповів генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу пресслужбу компанії.

"Тривалий безоплатний відбір значних обсягів газу призвів до накопичення боргів розміром майже 10 млрд грн, що створює загрозу для стабільної роботи Оператора ГТС та призводить до збитків держави. Тому ОГТСУ вітає врегулювання проблеми накопичення боргів на законодавчому рівні", - наголосив він.

За його словами, лише третина із 43 облгазів своєчасно розраховується за надану послугу. Й ухвалення Верховною Радою механізму запровадження спеціальних розподільчих рахунків є позитивним кроком до вирішення цього питання. Адже кошти, які сплачують українці, будуть надходити за цільовим призначенням.

Водночас, на думку Макогона, головними зовнішніми викликами для української ГТС є газопроводи в обхід нашої держави, які мають на меті позбавити Україну доходів від транзиту. Зокрема, йдеться про "Північний потік - 2".

Аби вийти з цієї ситуації, Оператор ГТС продовжує співпрацю з міжнародними партнерами, а також вивчає можливості транспортування відновлюваних газів.

"Незалежно від долі "Північного потоку - 2" Оператор ГТС України проводить масштабну модернізацію і оптимізацію системи. Україна має великий внутрішній ринок газу, обслуговування якого - наш пріоритет", - резюмував Макогон.

Як повідомляв Укрінформ, прийнятним для України варіантом компенсації добудови "Північного потоку - 2" є новий контракт на транзит газу на 15 років з обсягами прокачування до 50 млрд кубометрів на рік.