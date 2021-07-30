Мінагрополітики: Середня ціна за гектар української землі – 40 000 грн

За перший місяць функціонування ринку землі середня ціна за гектар землі сільгосппризначення становить 40 000 грн. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, передає пресслужба міністерства.

За даними Мінагрополітики, за 30 днів від старту ринку землі підписано 2901 угоду (інфографіка).

"Тобто, лише 1 з 2000 власників землі розпорядився нею: продав або подарував", – зазначив Лещенко.

Він повідомив, що за перший місяць роботи ринку загальна площа проданих ділянок, щодо яких зареєстровано угоди, склала 5324 га, а сума угод склала 210 млн грн.

"За перший місяць роботи ринку землі середня ціна за український гектар складає 40 000 грн. Зараз більше землі придбали в Полтавській, Тернопільській і Кіровоградській областях. Але географія продажу – у всій країні", – зазначив Лещенко.

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31 березня 2020 року Верховна Рада прийняла закон про обіг земель сільгосппризначення. З 1 липня українці отримали право продавати/купувати земельні ділянки. Станом на 1 липня в Держземкадастрі було зафіксовано понад 1000 фізосіб і понад 100 юросіб – власників понад 100 га земель сільгосппризначення. За матеріалами LIGA.Бізнес